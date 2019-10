Michel Van den Brande wil de politiek in: “Zwijg me van die Anuna De Wever”

Vlaanderens bekendste stellingbouwer Michel Van den Brande wil in de politiek stappen. “Ik wil opkomen voor de werkende mens. Nu moet je met twee gaan werken en je komt nog niet rond. Vind jij dat normaal?”, klinkt het in Dag Allemaal.

Eén ding is duidelijk voor Michel Van den Brande: “Zo kan het niet verder. Ten eerste, waarom hebben wij in godsnaam zes regeringen nodig? Als ik verkozen zou worden, zou ik er meteen vijf afschaffen en er nog eentje overhouden. Met tien ministers. Dat is toch genoeg. We worden toch geleid door Europa. Dat al onze politici daar hun dikke pre gaan opstrijken. Ik droom van één België, één regering. En weg met al die verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Het kan toch niet dat ze hier bij ons duizenden snelheidscontroles per dag doen, terwijl er in Wallonië amper controles zijn. En hoe verklaar je dat mijn auto inschrijven dubbel zo duur is in Vlaanderen dan in Wallonië?”

“Komaf maken met straffeloosheid”

Een ander thema waar Van den Brande op wil inzetten, is veiligheid. “Veroordeelden moeten hun straf uitzitten. Levenslang is levenslang. Dutroux, die kan je toch nooit meer vrijlaten? De nabestaanden van zijn slachtoffers zijn gebroken voor het leven, hé. Ik wil gewoon komaf maken met de straffeloosheid. Ook voor die mannen met een dubbele nationaliteit. Mispeuteren ze hier iets, dan moeten we ze terugsturen. Zonder pardon. Als ze hun straf in een Marokkaanse gevangenis moeten uitzitten, zullen ze allicht wel twee keer nadenken voor ze iets mispeuteren.”

Ook op het vlak van migratie heeft Van den Brande duidelijke standpunten. “Ik ben geen racist, maar vol is vol”, klinkt het. “We worden overspoeld door mensen van vreemde origine. Diegenen die hier werken, mogen blijven. Stuur de anderen terug. Ik ben ook een voorstander om de mensen te helpen in hun thuisland. Stuur geld naar Syrië zodat ze daar hun land weer kunnen opbouwen, daar aan een nieuw leven kunnen beginnen. Nu geeft de politiek een verkeerd signaal. Kom maar naar hier jongens, hier krijgen jullie geld.”

“Zwijg me van die Anuna De Wever”

Ambitie om hoge posten te bekleden heeft de stellingbouwer die bekend werd van ‘The Sky is The Limit’ niet. “Laat ons eerlijk zijn: ik ben maar tot mijn twaalf jaar naar school geweest. Ik wil gewoon de stem van het volk vertegenwoordigen. Opkomen voor de mensen die werken. Weg met al die belastingen. Het klimaat? Zwijg me van die Anuna De Wever. We doen nu al veel te veel voor het klimaat. Dat ze eerst de uitstoot in Bangkok eens aanpakken, in Indonesië… Neen, we moeten luisteren naar de werkende mensen. Nu moet je met twee gaan werken en je komt nog niet rond. Vind jij dat normaal? 300.000 euro voor een bouwgrond… Waar moet de gewone man in godsnaam gaan halen? Al die belastingen, dat is allemaal om de werkende mens te kloten.”