Meg Ryan breekt met haar verloofde en daar heeft ze een gortdroge reden voor

De Amerikaanse actrice Meg Ryan heeft een punt gezet achter haar relatie met John Mellencamp. De twee waren verloofd sinds vorig jaar, maar een huwelijk kwam er uiteindelijk niet van.

Na een knipperlichtrelatie van acht jaar is het voor Meg Ryan welletjes geweest. De 57-jarige actrice uit onder meer ‘You’ve Got Mail’ en ‘Sleepless in Seattle’ heeft gebroken met rockmuzikant John Mellencamp. Hoewel het koppel verloofd was sinds november 2018, wilde Meg niet meer verder met hem. “Ze had simpelweg genoeg van hem. Ze heeft er geen spijt van”, klinkt het in haar entourage.

Relatie genoeg kansen gegeven

Meg en John begonnen in 2011 een relatie. In 2014 gingen ze uit elkaar, maar later dat jaar verzoenden ze zich met elkaar. Een jaar later liep het weer mis, maar in 2017 gaven ze hun relatie opnieuw een kans, met hun verloving in 2018 als kers op de taart. Nu is het dus over & out.

Zware scheiding

Voordien was Meg getrouwd met acteur Dennis Quaid, van 1991 tot 2001. Ze hebben samen een zoon, Jack Quaid. Eerder gaf ze aan dat ze door een moeilijke periode ging na de scheiding met Dennis. “Een scheiding is zwaar. Ik had het niet makkelijk toen. Ik trok me terug. Maar die zware periode was nodig. Ik werd er een betere persoon door”, vertelde ze destijds aan InStyle magazine.