Julie Vermeire over haar overbeschermende papa: “Ik mag niet alleen in het donker fietsen”

De dochter van Jacques Vermeire, Julie, heeft een heel hechte band met haar vader. In die mate dat Jacques zelfs wat overbeschermend is over haar. Dat vertelt ze in Dag Allemaal.

Julie Vermeire schittert week na week op de dansvloer in ‘Dancing With The Stars’. Na elke repetitie en performance gaat ze weer naar haar ouderlijk huis, waar ze nog steeds leeft en woont bij haar vader.

Bangescheet

De 21-jarige dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels vertelt in Dag Allemaal dat Jacques altijd heel beschermend is geweest over haar. “Ik mocht van papa nooit alleen naar huis rijden. Die kwam ons altijd halen. En als hij zelf niet kon, stuurde hij wel een taxi. Nu nog mag ik niet alleen in het donker fietsen. Ik durf dat trouwens toch niet. Ik ben op dat vlak nogal een bangescheet”, klinkt het.

Geen puberstreken

In tegenstelling tot sommige andere jongeren werd Julie altijd graag gezien met haar ouders. “Ik heb mij nooit geschaamd voor m’n ouders, ik vlieg papa zelfs nog altijd enthousiast in de armen, eender waar. Familie is voor mij altijd heel erg belangrijk geweest. Als kind, toen ik puber was en nu nog steeds. Ik ben bijvoorbeeld ook nooit opstandig geweest tegenover m’n ouders. Typische puberstreken zijn mij vreemd. Hoe moeilijk het soms ook was, ik heb altijd respect gehad voor mijn ouders. Ik heb ook altijd veel geholpen in het huishouden, zeker sinds ik de enige vrouw in huis ben. Wie ging dat anders doen?”, vertelt ze.

Nog niet alleen gaan wonen

Alleen gaan wonen is voorlopig nog geen optie voor haar. En dat zal zeker nog blijven zolang ze studeert. “Ik heb het goed thuis. En als papa weg is en mijn broer Maxime op z’n kamer zit, lijkt het soms alsof ik al zelfstandig woon. Ik kook waar ik zin in heb, doe wat in het huishouden… En ik geniet ook wel van de momenten thuis met m’n vader en broer. Zolang ik nog studeer, is een eigen stek echt niet aan de orde”, besluit ze.