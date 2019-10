IS-gevangene voorspelt aanslagen in Europa uit wraak voor dood al-Baghdadi

Een gevangengenomen IS-strijder heeft in een interview verteld dat de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi niet het einde van de terreurbeweging betekent. Hij verwacht zelfs dat er binnenkort vergeldingsacties zullen volgen in Europa.

Muhammed Hasik sloot zich in 2014 aan bij Islamitische Staat, waarbij hij fungeerde als politieagent in Deir ez-Zor en Raqqa. In 2017 gaf hij zich over aan Amerikaanse soldaten. Hij zit nu vast in een zwaar beveiligde gevangenis in het noorden van Irak.

Aanslagen in Europa

ABC News ging bij hem langs voor een interview. Daarin beweert de 25-jarige Bosniër dat de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi (die kwam enkele dagen geleden om tijdens een operatie van de speciale Amerikaanse Delta Force-eenheden in het noordwesten van Syrië; red.) niet de ondergang betekent van de terreurgroep. “Als een leider sterft, staat er meteen een nieuwe op. Dat houdt niet op. Misschien wordt het nu zelfs erger. Zolang er aanhangers leven, gaat het door tot aan het einde”, klinkt het.

De dood van al-Baghdadi zou zelfs een gevaarlijk proces in gang kunnen zetten, zo voorspelt Hasik. “Het zou best kunnen dat er nu aanslagen zullen volgen in Europa omdat heel wat aanhangers boos zijn door de dood van al-Baghdadi”, vertelt hij.

Wanneer Hasik gevraagd wordt wat hij zou zeggen tegen de aanverwanten van de slachtoffers die IS maakte, reageert hij erg laconiek. “Ik heb hun lot niet bepaald. Dat is hun lot”, klinkt het.

“Niets verkeerds gedaan”

De man hoopt met zijn twee kinderen terug te kunnen keren naar Duitsland, waar hij destijds als vluchteling naartoe kwam. Hij ziet geen reden om niet terug te mogen keren, want in zijn ogen heeft hij niets verkeerds gedaan. “Ik was gewoon een politieagent. Ik pakte mensen op die met drugs bezig waren. Ik deed gewoon mijn job. Ik ben de oorlog beu. Ik wil een normaal leven met mijn familie en kinderen”, besluit hij.