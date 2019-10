HBO haalt ‘South Park’ binnen met bod van half miljard euro

De Amerikaanse cartoonreeks ‘South Park’ verhuist van Comedy Central naar HBO. De avonturen van Eric, Kenny, Stan en Stan waren het onderwerp van een biedingsoorlog, die door de Amerikaanse betaalzender gewonnen is met een bod van een half miljard euro.

‘South Park’ heeft een nieuw onderkomen gevonden. De rechten op de immens populaire cartoonreeks van Trey Parker en Matt Stone zijn gekocht door de Amerikaanse betaalzender HBO. Die zal de reeks onderbrengen in de nieuwe streamingservice HBO Max. Het gaat wel enkel over de uitzendrechten voor Noord-Amerika. In Europa verandert er dus voorlopig niets.

Ook voor volgende drie seizoenen verzekerd

De toekomst van ‘South Park’ zorgde voor een biedingsoorlog tussen verschillende streamingdiensten. Uiteindelijk legde HBO een half miljard euro neer. Dat het bedrag zo hoog ligt, is een gevolg van de lange geschiedenis van de cartoonreeks. Momenteel loopt het 23ste seizoen. HBO verzekerde zich van de rechten op alle vorige seizoenen en op de komende drie.

De laatste tijd proberen alle streamingdiensten om waardevolle en bekende series aan hun gamma toe te voegen. HBO Max wist in de zomer de rechten op ‘Friends’ te bemachtigen, maar zag ‘Seinfeld’ wel naar Netflix gaan. NBC Universal komt ook de proppen met een eigen dienst, Peacock, waar vanaf 2021 ‘The Office’ op te zien zal zijn. Of en wanneer die streamingservices ook naar Europa zullen komen en wat de gevolgen voor die series hier zullen zijn, is nog niet bekend.