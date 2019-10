Ex-onderwijzer krijgt autonome probatie voor dealen van crystal meth

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 47-jarige ex-onderwijzer dinsdag een autonome probatie van 15 maanden opgelegd omdat de man enkele maanden lang crystal meth had gedeald. Leeft hij de voorwaarden van die probatie niet na, dan wacht hem een gevangenisstraf van 12 maanden. De rechtbank legde hem ook een geldboete van 8.000 euro op, weliswaar met uitstel, en verklaarde 5.000 euro verbeurd, het geld dat de veertiger met zijn handeltje had verdiend.

Het onderzoek naar de man begon in de zomer van 2018, toen de Brusselse politie te horen kreeg dat de man zich al enkele maanden bezighield met het dealen van drugs vanuit een appartement op de Kolenmarkt. De politie besloot de flat te observeren zag na een kwartier al twee mannen in en uit het gebouw gaan. Die werden tegengehouden en bekenden meteen dat ze al meerdere keren crystal meth hadden gekocht bij de veertiger.

Burn-out

Daarop werd de ex-onderwijzer zelf ook opgepakt en ging ook hij tot bekentenissen over. Na een carrière van 22 jaar in het onderwijs had hij een burn-out gekregen, waarna hij in het uitgaansmilieu drugs als crystal meth, cocaïne en amfetamines had leren kennen. Hij was zelf beginnen gebruiken en vervolgens ook beginnen verkopen om zijn gebruik te financieren. Zijn klanten ronselde hij via Grindr en op sommige dagen had hij tot 30 of zelfs 40 klanten, goed voor een winst van 400 euro.

Het Brusselse parket vorderde een gevangenisstraf van 2 jaar met probatie-uitstel maar de verdediging pleitte, met succes, voor een autonome probatie.

“Mijn cliënt heeft een zeer positieve evolutie doorgemaakt, hij is van de drugs af en helemaal op het rechte pad”, klonk het voor de rechtbank. “Een effectieve celstraf kan dit dwarsbomen en dat zou jammer zijn.”