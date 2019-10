Begrafenis loopt fout door spacecake-incident

Een begrafenis is een serieuze aangelegenheid. Maar zoals alles in het leven kan ook deze ceremonie weleens fout lopen. Rouwende nabestaanden in het noordoosten van Duitsland beleefden deze zomer een wel erg bijzondere ervaring toen ze per ongeluk spacecake kregen tijden de koffietafel.

De feiten deden zich enkele maanden geleden voor, maar de politie deelde het bericht nu pas om de privacy van de nabestaanden te respecteren. Volgens de Britse krant The Guardian werden bij het incident meerdere mensen onwel.

Wiethagen

Net zoals in België is het in Duitsland gebruikelijk om na de begrafenisplechtigheid een koffietafel te organiseren. De nabestaanden verzamelden zich na de ceremonie dus is een plaatselijk restaurant in Wiethagen (pun not intended) voor koffie en een stukje cake. Een uur na het verorberen van de cake begonnen de aanwezigen zich massaal misselijk en duizelig te voelen. Het alarmnummer werd gecontacteerd en de hulpverleners moesten ter plaatse komen. In totaal voelden 13 mensen zich niet lekker.

Een onderzoek werd ingesteld en al snel bleek dat de begrafeniscake minder onschuldig was dan gedacht. Er zat namelijk hasj in verwerkt. Na een tijdje voelden alle aanwezigen zich dan ook weer helemaal in orde, niemand hield blijvend letsel over aan de onbedoelde spacecake. Wie de spacecake daar had neergezet, bleef alleen de vraag.

Vergissing

Uiteindelijk bleek dat een medewerkster van het restaurant en meer bepaald haar dochter achter de blunder zat. De vrouw moest de cake voorzien, maar liet het klusje over aan haar 18-jarige dochter die van de gelegenheid gebruikmaakte om niet een, maar twee cakes in elkaar te flansen. De ene was bedoeld voor de begrafenis, de andere voor een gezellige avond met vrienden. Toen haar moeder de begrafeniscake wilde meenemen naar het restaurant, vergiste ze zich domweg van baksel. De politie voert nu verder onderzoek naar de dochter – Duitsland kent geen gedoogbeleid op het gebied van softdrugs.