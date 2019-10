Weerbericht – Dag begint bewolkt, maar zon komt erdoor

De dag begint dinsdag bewolkt, maar vanaf het noorden worden de opklaringen almaar breder. In Vlaanderen wordt het uiteindelijk zonnig, in het zuiden van het land eerder wisselend bewolkt. De maxima hangen tussen 7 en 12 graden. Dat meldt het KMI. Dinsdagavond en -nacht blijft het rustig, droog en helder tot lichtbewolkt. Het koelt flink af, met in de Ardennen lokaal lichte vriestemperaturen, elders liggen de minima tussen 0 en 3 graden. In het tweede deel van de nacht kan er in Laag-België nevel, mist of laaghangende bewolking vormen.

Woensdagochtend liggen de temperaturen in het centrum van het land rond het vriespunt. Overdag is het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers vanuit het westen. De maxima liggen rond 11 graden in Laag- en Midden-België. Donderdag blijft het droog met veel zon. ’s Ochtends is het opnieuw koud met temperaturen rond of net onder het vriespunt. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

Een actieve storing trekt vrijdag, Allerheiligen, van west naar oost over het land. Het wordt dan zwaarbewolkt met eerst perioden van lichte regen. In de namiddag gaat het harder regenen. In het centrum en westen van het land wordt het tot 12 of 13 graden. Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het kwik stijgt naar zo’n 15 graden in het centrum. Een nieuwe regenzone trekt zondag van west naar oost over het land, gevolgd door buien. De maxima liggen rond 13 graden in Laag- en Midden-België.

bron: Belga