Vietnamese politie gaat naar Groot-Brittannië om te helpen bij onderzoek

Vietnamese politieagenten zullen naar het Verenigd Koninkrijk reizen om de Britse diensten bij te staan in het onderzoek naar de identiteit van de 39 slachtoffers die in Essex in een koelwagen werden aangetroffen. Dat meldt de Vietnamese krant VnExpress. Volgens het blad zijn agenten van het ministerie van Publieke Veiligheid en leden van de politie van de provincie Nghe An van plan om naar Groot-Brittannië af te zakken. Wanneer de politiemensen ter plaatse zullen komen, en hoe ze de Britten juist zullen bijstaan, is nog niet duidelijk.

De twee landen “hebben contactlijnen ingesteld en continu informatie uitgewisseld”, zo zegt een medewerker van de lokale overheid voorts aan VnExpress.

De Britse politie had maandag al de dossiers van vier slachtoffers overgemaakt aan Hanoi, om over te gaan tot een snellere identificatie van de slachtoffers. Er werden onder meer bloedstalen genomen bij Vietnamezen die melding hadden gemaakt van vermiste familieleden. Die stalen zullen vergeleken worden met het DNA-materiaal van de slachtoffers.

Volgens het blad VnExpress zijn zeker 28 Vietnamese families betrokken.

Aanvankelijk werd nog gemeld dat de slachtoffers in de koelwagen de Chinese nationaliteit hadden. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat een groot deel van de slachtoffers afkomstig was uit Vietnam.

bron: Belga