Sunweb group maakt alle pakketreizen klimaatneutraal

Reisorganisatie Sunweb maakt al haar pakketreizen klimaatneutraal. De CO2-uitstoot van een vlucht of busreis wordt voortaan financieel geneutraliseerd, maar de reiziger zal hier niet extra voor moeten betalen. “De prijs voor pakketreizen blijft onveranderd. Sunweb group neemt zelf haar verantwoordelijkheid om de CO2-voetafdruk tot een minimum te beperken”, aldus het bedrijf. Volgens Tim van den Bergh, commercieel directeur bij Sunweb group, gaat het om één miljoen reizigers per jaar waarvoor de uitstoot zal worden gecompenseerd. Hoeveel dit de groep kost, kon hij niet kwijt. “Alles zal afhangen van het transportmiddel, de bestemming en duur van de reis”, klonk het. Sunweb is naast België ook actief in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden.

“We proberen continu onze sociale, economische en milieu-impact te verbeteren in alles wat we doen. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot van onze vakanties tot een minimum te beperken. We zijn ons ervan bewust dat CO2-compensatie niet de oplossing voor klimaatverandering is, maar het is cruciaal om nu actie te ondernemen in de reisindustrie. We hopen dat andere partners en reisorganisaties ook volgen”, staat in een persbericht. “We zijn met deze maatregel misschien niet helemaal uniek in de sector”, merkt Van den Bergh op, “maar je moet het gewoon doen”. Zowel personeel als klanten zijn volgens hem vragende partij.

Concreet wordt bij een pakketreis van Sunweb gekeken naar de CO2-uitstoot van alle onderdelen (vlucht of busreis, transfers en accommodatie). Sunweb gaat vervolgens projecten die de CO2-uitstoot met dezelfde hoeveelheid beperken, financieel ondersteunen. Het gaat in eerste instantie om twee windmolenparken in India. Sunweb werkt hiervoor samen met de internationale specialist ClimateCare. Eind volgend jaar kan de reisorganisatie dan communiceren hoeveel ton CO2 het precies heeft gecompenseerd. “We mikken in eerste instantie op minstens 350.000 ton per jaar.”

