PVDA gaat donderdag actie voeren voor uitvoering zorgamendement op noodbegroting

Donderdag stemt de plenaire Kamer over de noodbegroting voor de laatste twee maanden van het jaar. Een wisselmeerderheid keurde vorige week een amendement van de PVDA goed dat extra middelen vraagt voor de zorgsector. Omdat het amendement dode letter dreigt te blijven, wil PVDA donderdag voor aanvang van de Kamerzitting actie voeren. Sinds de val van de regering eind vorig jaar raakte er geen volwaardige begroting meer goedgekeurd. Daarom wordt er nu gewerkt met een noodbegroting: de Kamer keurt daarbij telkens voor een aantal maanden voorlopig kredieten (of voorlopige twaalfden) goed. Elke maand mag de overheid dan niet meer uitgeven dan een twaalfde van de laatste goedgekeurde begroting, die van vorig jaar dus.

Afgelopen donderdag moest de Kamer stemmen over de voorlopige twaalfden voor november en december. Een amendement van de PVDA dat voorziet in 67 miljoen extra voor de aanwerving van zorgpersoneel raakte goedgekeurd met de steun van socialisten, groenen en Vlaams Belang. Daardoor kon de Kamer de noodbegroting niet definitief goedkeuren. Als dit voor november niet gebeurt, kan de overheid mogelijks een aantal betalingen niet uitvoeren.

Hoewel het een vakantieweek is, komt de Kamer donderdag samen om de noodbegroting alsnog tijdig goed te keuren, inclusief amendement van de PVDA. Toch zal de uitvoering van dat amendement dode letter blijven. De nieuwe minister van Begroting David Clarinval (MR) zegt dat er een praktisch probleem is. “Dit amendement richt een fonds op zonder wettelijke basis en zonder inkomsten te voorzien om het te voeden. En wat meer is: aan wie moeten we die middelen storten?”.

Ook Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert denkt dat de uitvoering dode letter blijft, zei hij aan Knack.be. Dat zou enerzijds te maken hebben met de concrete problemen in de zorgsector. “Het echte probleem is dat er geen personeel te vinden is. Dan zal extra geld niet helpen. Of je moest de middelen gebruiken om vliegtuigen in te huren om personeel uit het buitenland te laten overvliegen. Ik vraag met af of ze daarvoor staan te springen bij het Vlaams Belang”, zegt Lachaert. Anderzijds zou het amendement politiek dode letter blijven omdat bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) een kb moet opstellen om het amendement om te zetten in de praktijk. “Maar dat kb ligt niet op tafel”, zegt Lachaert aan Knack.be.

PVDA spreekt van een boycot en plant actie, donderdag om 13 uur aan het Congresplein. “Als de ontslagnemende regering echt van plan is om (de dan gestemde) begroting niet in wetgeving om te zetten, dan verwijst ze haar eigen begroting tot het rijk van de symboliek. Dan is het hek van de dam, en staat er geen grens meer op parlementaire initiatieven”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens op Facebook.

bron: Belga