Premier Johnson laat tien Tory-rebellen opnieuw in de fractie toe

De Britse premier Boris Johnson heeft tien van de 21 uitgesloten parlementsleden terug in de Conservatieve fractie opgenomen. Dat heeft een partijwoordvoerder vanavond bevestigd.

Twee maanden geleden had Johnson 21 Conservatieve parlementsleden uit de fractie gezet omdat ze met de oppositie hadden meegestemd om een harde brexit op 31 oktober te vermijden. Nu die strijd is beslecht en er zich vervroegde verkiezingen aandienen, heeft Johnson de rebellen aangeboden opnieuw bij de fractie aan te sluiten. Tien van hen, onder wie Nicholas Soames, de kleinzoon van Winstons Churchill, besloten naar de fractie terug te keren. Enkele andere vooraanstaande rebellen, zoals Dominic Grieve, Oliver Letwin, Ken Clarke en Philip Hammond, blijven vooralsnog als onafhankelijke zetelen in het parlement.

bron: Belga