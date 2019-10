Ook jaar na lancering gedragscode nog werk aan winkel in strijd tegen fake news

Ook twaalf maanden nadat giganten als Facebook en Google een vrijwillige gedragscode tegen fake news lanceerden, wordt het internet nog steeds gekenmerkt door “grootschalige geautomatiseerde propaganda en desinformatie”. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova vandaag geconcludeerd na de publicatie van de eerste evaluatierapporten van de deelnemende bedrijven. “Er is nog veel werk op alle domeinen van de code. We kunnen niet aanvaarden dat dit het nieuwe normaal is.” In oktober vorig jaar ondertekenden bedrijven als Facebook, Google, Microsoft en Twitter onder impuls van de Europese Commissie een gedragscode waarin ze maatregelen in het vooruitzicht stelden om de verspreiding van fake news in het digitale tijdperk aan banden te leggen.

Uit de eerste jaarrapporten van de deelnemende bedrijven leert de Commissie dat er vooruitgang is geboekt. Jourova prijst alvast het engagement van de internetgiganten om meer transparantie aan de dag te leggen. De nauwe samenwerking in de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei heeft “de integriteit van onlinediensten versterkt, economische drijfveren voor fake news verstoord en politieke advertenties transparanter gemaakt”, stelt ze in een persmededeling.

Maar de geboekte vooruitgang verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf, en de evaluatierapporten bieden weinig inzicht in de eigenlijke impact van de zelfregulering, aldus de Commissie. Zo moeten de online platforms nog veel nauwer gaan samenwerken met onderzoekers, factcheckers en onafhankelijke organisaties.

De Commissie heeft steeds gewaarschuwd dat ze bindende wetgeving zou kunnen voorstellen indien de zelfregulerende aanpak onvoldoende resultaat zou opleveren. Begin volgend jaar zal ze een uitgebreide evaluatie van de gedragscode presenteren.

bron: Belga