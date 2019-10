Jupiler Pro League – Charleroi knokt zich met tien man voorbij KV Oostende naar top zes

Charleroi heeft dinsdagavond op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op het veld van KV Oostende. De van Club Brugge gehuurde Kaveh Rezaei scoorde na 82 minuten op een counter het enige doelpunt van de wedstrijd. Charleroi stond toen al lang met een man minder, na de uitsluiting van Modou Diagne op het halfuur. In de stand doen de Karolo’s een gouden zaak en met 21 punten duiken ze voorlopig de top zes binnen. Oostende blijft maar krasselen en is met elf punten naar de op twee na laatste plaats gezakt en moet in de stand intussen onder meer Eupen boven zich dulden. De Oostkantonners gingen met 1-2 winnen bij KV Kortrijk. De laatste thuiszege van KVK tegen Eupen dateert al van oktober 2010 en daar kwam dus dinsdagavond geen verandering in. De bezoekers stonden al op het halfuur 0-2 voor na twee treffers van Jonathan Bolingi (13. en 31.). De aansluitingstreffer via een owngoal van Siebe Blondelle (83.) kwam te laat. Voor Eupen was het nog maar de derde zege van het seizoen en met dertien punten klimmen ze naar de twaalfde plaats, op gelijke hoogte met Anderlecht en met nog slechts één puntje minder dan Kortrijk.

Onderin het klassement liet Cercle Brugge punten liggen tegen Moeskroen. De rode lantaarn kwam twee keer op voorsprong, maar zag de bezoekers uit Henegouwen evenveel keer langszij komen. Stef Peeters zorgde voor euforie door in de openingsminuut van het duel al de 1-0 op het bord te knikken. Na zeven minuten had het echter ook al 4-0 kunnen zijn, maar Cercle verzuimde de score uit te diepen en dat brak hen al snel zuur op. Moeskroen-aanvaller Cedric Omoigui glipte door de buitenspelval en zette de gelijkmaker op het bord. Na 23 minuten was alles te herdoen in het Jan Breydelstadion.

In de derde match onder Bernd Storck leek Cercle na de pauze via Alimani Gory op de tweede zege van het seizoen af te stevenen, maar een strafschopdoelpunt van Dimitri Mohamed na 83 minuten besliste daar anders over. Eén op negen voor Storck en zo blijft Cercle laatste met vier punten, Moeskroen zit met zeventien punten in de middenmoot.

Woensdag trekt leider Club Brugge naar Zulte Waregem. Nummer twee Standard ontvangt Waasland-Beveren en KV Mechelen, derde in de stand, krijgt Sint-Truiden op bezoek. Racing Genk-Antwerp is het enige duel van de speeldag tussen twee clubs uit de top van het klassement. Met 20 punten gaat Antwerp op de zesde plaats kampioen Genk één puntje voor. RSC Anderlecht en AA Gent sluiten donderdag de speeldag af. Paars-wit verloor na de trainerswissel nog niet, maar vrijdag werd op het veld van Eupen wel slechts 0-0 gelijkgespeeld na een wel erg magere prestatie. Paars-wit hoopt op een reactie tegen de vierde in de stand.

Gent sprokkelde zijn 21 punten wel hoofdzakelijk voor eigen publiek. Buitenshuis kon het dit seizoen nog niet één keer winnen. Het lukte de Buffalo’s ook zondag niet. Op het veld van Sint-Truiden bleef het 0-0. Voor Gent-draaischijf Sven Kums wordt het geen terugkeer naar het Lotto Park. De middenvelder wordt door Anderlecht uitgeleend aan Gent en is niet speelgerechtigd tegen zijn broodheer.

