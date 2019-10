Eén persoon overleden bij instorting van gebouw

Bij de instorting van een gebouw in Bergen is de huurder omgekomen. Ook twee bouwvakkers die niet ingeschreven stonden, raakten gewond, zo heeft de arbeidsauditeur bevestigd. In het gebouw waren werken aan de gang en mogelijk stortte het gebouw in de rue des Juifs in door het gewicht van de bouwmaterialen. Arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse zei dat een magistraat ter plaatse is en een expert werd aangesteld om de precieze oorzaak van de ramp te bepalen.

Volgens het arbeidsauditoraat moest de brandweer het beschadigde gebouw stutten, om de stabiliteit van de aanpalende huizen te garanderen. De bewoners van de omliggende gebouwen werden geëvacueerd.

Eerder maakte het stadsbestuur bekend dat distributienetbeheerder Orès uit voorzorg de gastoevoer in de buurt afsloot. Er werd ook een veiligheidszone ingesteld en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.

bron: Belga