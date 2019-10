Eden Hazard steekt ambities niet weg: “Naar Madrid gekomen om Champions League te winnen”

Het thuispubliek en de Madrileense kranten moeten nog overtuigd worden, maar Eden Hazard laat sinds zijn kwetsuur een stijgende vormcurve zien en voelt zich naar eigen zeggen gelukkig in Madrid. “Het is altijd mijn droom geweest voor Real Madrid te spelen, het grootste team ter wereld en tot nu toe ben ik er gelukkig”, vertelde de aanvoerder van de Rode Duivels vandaag in een interview met RealmadridTV. “Thibaut Courtois vertelde me altijd dat dit de beste club was en eigenlijk wou ik na het WK in Rusland al naar Madrid komen. Het bleek echter niet mogelijk, waardoor ik een jaar langer bij Chelsea moest blijven, maar dat maakte mijn vertrek afgelopen zomer wel makkelijker. Chelsea begreep mijn standpunt en gaf me toestemming om te vertrekken.”

Na een overgangsjaar zijn de verwachtingen bij Real torenhoog en wordt er vooral naar de recordaankoop gekeken. “We zullen er alles aan doen om de Champions League, La Liga en de Copa del Rey te winnen. Op het einde van het seizoen willen we één, twee, drie of vier bekers in de lucht steken. Zoals ik bij mijn voorstelling al zei, is de Champions League erg belangrijk voor mij. Met Chelsea kon ik slechts één keer de halve finales bereiken, terwijl ze het jaar voor mijn komst de Champions League nog gewonnen hadden. Ik ben naar hier gekomen om die beker te winnen.”

Als kers op de taart kreeg Hazard bij Real dan ook nog eens Zinédine Zidane als coach. Beiden spraken eerder al bewondering voor elkaar uit. “Zidane is een rolmodel voor iedereen in het voetbal. Als kind keek ik al naar alles wat hij deed, ik hield daar gewoon van. Nu ik mijn idool heb als coach, word ik gelukkig van alles wat ik van hem leer. Hij is eerlijk en praat met je wanneer je daar behoefte aan hebt. Hij weet wat spelers nodig hebben.”

bron: Belga