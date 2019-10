Druileriger, maar zachter, vanaf 1 november

Het blijft vannamiddag droog, en in de meeste streken wordt het zonnig. Hier en daar kunnen nog wel enkele onschuldige stapelwolken gevormd worden. In de Hoge Venen wordt het tot 7 graden, in Laag- en Midden-België tot 11 graden. Vanavond en -nacht krijgen we rustig en droog weer onder een lichtbewolkte of heldere sterrenhemel. Daardoor kan het goed afkoelen. De minima liggen tussen -3 en 0 graden in de Ardennen, en tussen 0 en 3 graden elders. In veel regio’s kan het lichtjes vriezen aan de grond. Dat meldt het KMI. Op woensdag krijgen we opnieuw droog weer, met vanuit het westen hoge en soms ook middelhoge wolkenvelden. Vooral langs de grens met Frankrijk zijn er meer wolkenvelden. In het noorden van het land blijft het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden op de Ardense toppen, en tussen 8 en 11 graden elders. Woensdagnacht blijft het droog en licht- tot wisselend bewolkt. Het koelt opnieuw goed af, met minima tussen -3 en 0 graden in de Ardennen en tussen 0 en 3 graden elders.

Donderdag blijft het in de meeste streken droog met aanvankelijk nog veel zon. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar deze bewolking zou de oostelijke landshelft pas in de avond bereiken. Langs de Franse grens zou het in de late namiddag of vroege avond lichtjes kunnen regenen. We halen circa 11 graden in het centrum bij een zwak tot matige wind uit oost tot zuidoost. Vrijdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met enkele buien of wat lichte regen. Het wordt enkele graden zachter, met maxima tussen 9 en 14 graden.

Ook op zaterdag blijven wolkenvelden domineren, met perioden van regen of buien. Maxima tussen 11 en 15 graden. Zondag trekt een nieuwe regenzone vanuit Frankrijk over ons land. De regen wordt mogelijk gevolgd door enkele opklaringen met nog verspreide buien. We halen circa 13 graden in Laag- en Midden- België.

Begin volgende week blijft het wisselvallig met soms regen of buien en maxima rond 11 of 12 graden in het centrum.

bron: Belga