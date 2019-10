Bulgarije speelt na racistische incidenten tegen Engeland wedstrijd achter gesloten deuren

Bulgarije moet van de UEFA zijn volgende thuiswedstrijd in de kwalificaties voor het EK 2020 achter gesloten deuren afwerken. Dat heeft de Europese voetbalbond vandaag laten weten, nadat Bulgaarse fans zich eerder deze maand tijdens de partij in Sofia tegen Engeland (0-6) racistisch misdroegen. Als de Bulgaarse supporters de komende twee jaar nogmaals in de fout gaan, volgt een tweede duel zonder publiek. De Bulgaarse voetbalbond moet ook een boete van 75.000 euro betalen voor het racistische gedrag van de fans en krijgt een sanctie van 10.000 euro voor het verstoren van het volkslied. De volgende thuiswedstrijd van Bulgarije is op 17 november tegen Tsjechië. De Bulgaren staan na zeven speeldagen helemaal onderaan groep A.

bron: Belga