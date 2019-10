Brits parlement stemt niet over stemrecht voor EU-onderdanen en 16- en 17-jarigen

De Britse parlementsleden stemmen niet over de uitbreiding van het stemrecht naar EU-burgers en 16- en 17-jarigen met het oog op vervroegde verkiezingen in december. Vicevoorzitter Lindsay Hoyle heeft aangekondigd dat deze amendementen niet weerhouden zijn. De Conservatieve premier Boris Johnson heeft vandaag een wetsontwerp ingediend dat vervroegde parlementsverkiezingen op 12 december mogelijk moet maken. De stembusgang dringt zich volgens de eerste minister op omdat het Britse vertrek uit de Europese Unie opnieuw is uitgesteld.

Tot ergernis van Johnson hadden de oppositiepartijen vanmiddag voorstellen ingediend om het stemrecht bij die verkiezingen uit te breiden naar 16- en 17-jarigen en naar EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Die amendementen zijn echter niet weerhouden voor stemming, zo kondigde Hoyle aan.

Daarmee is alvast een belangrijk obstakel uit de weg geruimd. Downing Street had er immers mee gedreigd het hele wetsontwerp in te trekken indien die oppositievoorstellen het hadden gehaald. Wel nog steeds op tafel ligt het amendement van de socialistische oppositiepartij Labour dat de verkiezingsdatum naar 9 december zou brengen.

bron: Belga