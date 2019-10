Belgen in het buitenland – Tielemans is beslissend voor Leicester in League Cup, Raman maakt er twee in Duitse beker

Leicester City heeft dinsdag in de achtste finales van de Engelse League Cup met 1-3 gewonnen bij Burton, dat in de League One uitkomt, op het derde niveau. Rode Duivel Youri Tielemans bezorgde de Foxes een assist en een doelpunt, bij de goal was de assist van Dennis Praet. In de zestiende finales van de Duitse beker ging Schalke met 2-3 winnen bij tweedeklasser Arminia Bielfeld, met dank aan twee doelpunten van Benito Raman. Al na zeven minuten legde Tielemans goed terug op Kelechi Iheanacho, die zonder problemen tegen de netten kon schuiven. Na een loopactie van Praet op links bezorgde hij Tielemans (20.) met een strakke pas de assist voor de 2-0. Liam Boyce (52.) kwam na de pauze nog met de aansluitingstreffer, maar verder kwam Burton niet meer. James Maddison (89.) bracht Leicester helemaal in het slot zelfs nog op 1-3.

Kevin De Bruyne kreeg rust bij Manchester City, dat met 3-1 won van Southampton. De doelpunten waren van Otamendi (20.) en twee keer Agüero (38, 56.) voor City, Stephens (75.) zorgde voor de tegentreffer. Christian Kabasele viel pas na 65 minuten in voor Watford, dat op dat moment nog op 0-0 stond bij Everton. Mason Holgate (72.) bezorgde Everton even later echter een voorsprong, Richarlison (90+3.) breidde in de blessuretijd nog uit tot 2-0.

In Arminia Bielefeld tegen Schalke in Duitsland was het Schopf (16.) die de bezoekers al snel op voorsprong bracht. Daarna was het twee keer de beurt aan Raman (25, 31.): eerst lobde hij doelman Ortega nadat die bijzonder ongelukkig had uitgetrapt, daarna prikte hij een bal van Uth binnen aan de tweede paal. Klos (72.) en Soukou (77.) brachten Bielefeld in de tweede helft nog in de buurt, maar Schalke hield stand.

bron: Belga