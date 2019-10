Bayern kan blamage in Duitse beker tegen Bochum nipt vermijden

Bayern München is dinsdagavond met de schrik vrijgekomen in de tweede ronde van de DFB-Pokal. Pas in de slotfase kon de landskampioen en Bekerhouder een 1-0 achterstand op bezoek bij tweedeklasser Bochum nog omzetten in een 1-2 zege en de kwalificatie voor de volgende ronde. Met een owngoal van Alphonso Davies (36.) klom de thuisploeg, de nummer zestien in de Duitse tweede klasse, na 36 minuten op voorsprong en vervolgens moesten de bezoekers uit Beieren tot in het slot van de wedstrijd wachten op de verlossing, die er uiteindelijk toch kwam via Serge Gnabry (83.) en Thomas Müller (89.). In een turbulent slot kreeg Bochum-verdediger Armel Bella Kotchap nog rood.

bron: Belga