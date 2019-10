Arrestant krijgt hartaanval in politiekantoor in Luik

Een man is dinsdag gestorven nadat hij op 19 oktober een hartaanval had gekregen in het politiebureau van Luik. Hij was opgepakt omdat hij op zijn knieën in het midden van de straat zat. De man was onder invloed van drugs. Dat berichtten de kranten van Sudpresse. De politie wil niet in detail treden over het incident. De man werd opgepakt toen hij in het midden van de chaussée des Prés op zijn knieën in gebedshouding zat. Er waren drie agenten nodig om de man in de boeien te krijgen en de rijbaan weer vrij te maken. Volgens de politie vertoonde hij ook “grillig gedrag”.

Bij aankomst op het politiekantoor, kreeg de arrestant een hartaanval. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij tien dagen later overleed.

bron: Belga