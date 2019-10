Argentijnse diplomaat Grossi nieuwe topman van IAEA

De Argentijnse diplomaat Rafael Grossi is in Wenen verkozen tot algemeen directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), zo is van verscheidene diplomaten vernomen. Grossi (58), die ambassadeur in Oostenrijk en bij de organisaties van de Verenigde Naties in Wenen is, versloeg zijn Roemeense tegenstrever Cornel Feruta, de interim-topman van IAEA (International Atomic Energy Agency) sinds het overlijden van Yukiya Amano in juli. Bij een geheime stemming in de raad van gouverneurs kreeg Grossi de steun van 24 landen, terwijl Feruta slechts tien stemmen kreeg en één land zich onthield.

Grossi zei eerder dat hij het agentschap meer in de richting van nucleaire veiligheid wou sturen. Zijn voornaamste taak zal erin bestaan het nucleaire programma van Iran op te volgen nu dat land stappen zet om uit het nucleaire akkoord met grootmachten te stappen.

bron: Belga