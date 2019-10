Annouk Matton wint MTV EMA Award voor “Best Belgian Act”

Annouk Matton, beter bekend als dj Mattn en ook wel als de vrouw van dj Dimitri Vegas, mag ons land vertegenwoordigen op de MTV European Music Awards (EMA) in Sevilla op zondag 3 november. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de MTV EMA Awards Pre-Party in Plein Publiek in Antwerpen. Matton kreeg er de “Best Belgian Act 2019” award en haalde het van medegenomineerden Blackwave., Zwangere Guy, Ibe en Tamino. De winnaar van de MTV EMA Award voor “Best Belgian Act” werd bepaald door het publiek, dat kon stemmen op een van de genomineerden via mtvema.com. Matton volgt uitgerekend haar man Dimitri Vegas (samen met Like Mike) op de erelijst op. “Ik ben bijzonder blij met deze award en kijk er heel erg naar uit om België te mogen vertegenwoordigen in Sevilla”, zei ze in eerste reactie. “Ik wil dan ook al mijn fans bedanken die voor me hebben gestemd.”

Op de MTV EMA komen dit jaar onder meer Halsey, Rosalia, Ava Max, Akon en Mabel optreden. Er zijn regionale awards zoals die van Matton, maar ook algemene, waarvoor supersterren als Ariana Grande, Taylor Swift en Post Malone genomineerd zijn. Stemmen op je favorieten kan nog tot en met zaterdagavond, de awardshow wordt op MTV uitgezonden op zondag om 21 uur.

bron: Belga