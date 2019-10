Amerikaanse Huis van Afgevaardigden erkent “Armeense genocide”

In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden dinsdag met een verpletterende meerderheid formeel de “Armeense genocide” erkend. De opmerkelijke stemming werd in het halfrond op applaus onthaald. De afgevaardigden halen zich hiermee ongetwijfeld de woede van Ankara op de hals. Het is de eerste keer dat een dergelijke resolutie in plenaire stemming wordt gebracht in de Verenigde Staten. De Democraten en Republikeinen getuigden van een zeldzame eensgezindheid en de niet-bindende tekst werd met 405 van de 435 stemmen en slechts 11 tegenstemmen aangenomen.

Met de resolutie wordt opgeroepen om de “Armeense genocide te herdenken”, de “pogingen (…) te verwerpen om de Amerikaanse regering te associëren met de ontkenning van de Amerikaanse genocide” en om te informeren over de gebeurde feiten.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2008 sprak Barack Obama, toen nog senator, zelf ook al van een genocide en ijverde hij voor de erkenning van de volkerenmoord, maar eens in het Witte Huis was er geen sprake meer van een dergelijke kwalificatie van de feiten.

De Armeense genocide wordt door een dertigtal landen, waaronder ook België, en door heel wat historici erkend. Volgens schattingen kwamen er tijdens de Eerste Wereldoorlog door toedoen van het Ottomaanse rijk, een toenmalige bondgenoot van Duitsland en Oostenrijk-Hongarie, tussen de 1,2 miljoen en 1,5 miljoen Armeniërs om het leven.

Turkije betwist dat aantal en wijst de term “genocide” van de hand. De Turken stellen dat er aan beide kanten bloedbaden werden aangericht en dat het aantal doden mede het gevolg was van een burgeroorlog en van hongersnood. Ankara oefent grote druk uit op de internationale gemeenschap om het woord genocide niet in de mond te nemen.

bron: Belga