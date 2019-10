WANSMAKELIJK! Jongeman krijgt bericht van iemand die zich voordoet als zijn overleden moeder

Een Schotse twintiger schrok zich een ongeluk toen hij een Facebookbericht kreeg van zijn ‘overleden moeder’. Iemand had haar profiel nagemaakt en hem gecontacteerd.

Andrew Barnsley verloor zijn moeder Linda twee jaar geleden door een hartaanval. De 20-jarige jongeman was maandagavond samen met zijn vriendin Netflix aan het kijken toen hij plots een inboxbericht op Facebook kreeg van ‘Linda Barnsley’. Zelfs de profielfoto was inderdaad zijn overleden moeder.

De man uit Paisley, een stad in de Schotse council Renfrewshire, opende het bericht en kreeg het volgende te lezen: “Hallo, hoe gaat het ermee?”, met twee x-jes erbij. “Wie in godsnaam is dit?”, reageerde Andrew. “Het is Linda”, kreeg hij als antwoord.

Andrew besefte uiteraard dat het niet echt zijn moeder kon zijn, maar verbaasde zich over het feit dat iemand zoiets walgelijks kon doen. “Dit is degoutant. Waarom zou iemand een profiel aanmaken van mijn overleden moeder?”, stuurde hij. Daarna barstte hij in huilen uit. “Mijn moeder was mijn beste vriendin en mijn alles. Dat maakt het erg moeilijk als zoiets als dit je overkomt”, vertelde hij aan Mirror UK.

Hij rapporteerde het fake Facebookprofiel niet om te voorkomen dat Facebook het zou verwijderen. Andrew deelde het bericht op Twitter in de hoop dat hij te weten komt wie erachter zit. Daar ging het meteen viraal, met intussen meer dan 12.000 likes.

Zijn volgers walgen eveneens van het bericht, maar gaven aan dat fake profielen wel vaker opduiken. “Pijnlijk om te zien, maar sommige mensen van andere landen kopiëren zoveel mogelijk profielen en sturen vervolgens naar mensen uit de vriendenlijst. Daarmee proberen ze uiteindelijk geld te krijgen”, klinkt het onder meer.

Loosing my mum 2 year ago was the hardest thing av ever went through n still breaks ma heart n some wee sick cunt thinks they can sit and make a fake messenger of her and mail me . Does anyone know a way I can track this to whoever has done this and fuckin punch fuck out them pic.twitter.com/txrJC3zVUH

— andrew barnsley (@AndrewBarnsley5) October 28, 2019