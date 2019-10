Vooral jongeren ten prooi aan discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op het werk is niets nieuws. Net zoals in de rest van de wereld blijven velen ook op de werkvloer niet gespaard van vooroordelen. Of het nu gaat om huidskleur, gender of een algemeen gebrek aan respect: het is allemaal niet oké, maar het gebeurt. En vooral jongeren krijgen ermee te maken op het werk.

Hoewel ouderen het vaak moeilijker hebben om aan een nieuwe job te komen, zijn het de jongere werknemers die het lastig te verduren krijgen op de werkvloer. Dat is althans de conclusie van een nieuw onderzoek van Glassdoor, een bedrijf dat zich specialiseert in het recruteren van nieuwe werknemers.

Verandering

De peiling werd georganiseerd in Frankrijk en in totaal werden 650 werknemers ondervraagd. Volgens de resultaten van de studie zou 43% van de Franse loontrekkenden al te maken hebben gekregen met racisme, seksisme, homofobie of discriminatie op basis van leeftijd. Maar is er een groot verschil tussen jongere en oudere werknemers. Zo zouden 48% van de vrouwen tussen 18 en 34 al af te rekenen hebben gehad met seksisme, tegenover 13% van de 55-plussers. En ook racisme op het werk blijkt leeftijdsgebonden. Hierbij gaat het om 40% tegenover 11%. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vooral jonge werknemers (57%) wat willen veranderen aan de mentaliteit op de werkvloer. Helaas is er nog veel werk aan de winkel om dat te verwezenlijken.