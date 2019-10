VIDEO. Vrouwelijke fans krijgen stadionverbod omdat ze borsten tonen tijdens baseballwedstrijd

Twee Instagrammodellen zijn levenslang verbannen uit alle Amerikaanse honkbalstadions omdat ze hun borsten flashten tijdens een wedstrijd van de World Series baseball. Ze deden dat naar eigen zeggen om borstkanker onder de aandacht te brengen.

Afgelopen zondag wonnen de Houston Astros met 7-1 van de Washington Nationals in de vijfde wedstrijd van de World Series. Op een bepaald moment zagen twee vrouwelijke fans, Julia Rose en Lauren Summer, dat ze op de achtergrond in beeld waren. Ze trokken hun shirtje omhoog waardoor hun borsten te zien waren op nationale televisie.

Gedragscode overtreden

Naar eigen zeggen wilden ze de aandacht vestigen op borstkanker, maar daar geloofde David Thomas, de vicevoorzitter van de Major League Baseball, niets van. Hij stuurde de dames in kwestie een brief waarin stond dat ze levenslang verbannen zijn uit alle honkbalstadions. “Op 27 oktober 2019 was u toeschouwer tijdens de vijfde wedstrijd van de World Series in het Nationals Park in Washington D.C. Tijdens de wedstrijd, in de zevende inning, overtrad u de gedragscode die geldt voor fans doordat u uzelf bloot gaf om een bepaald merk te promoten. Bovendien zette u ook anderen aan om datzelfde te doen. Daarom bent u dan ook voor onbepaalde tijd niet meer welkom in stadions en accommodaties van de Major League Baseball”, klinkt het in de brief die de vrouwen deelden op Twitter.

Missie geslaagd

De dames hebben geen spijt van hun actie en verduidelijkten dat de inkomsten door de aandacht die ze creëerden naar vrouwen met borstkanker gaat. “Voor de duidelijkheid: ja, we wisten dat we een stadionverbod gingen krijgen; ja, de brieven zijn echt; en ja, ik zou het opnieuw doen. Schrijf je in op onze website, want de inkomsten gaan rechtstreeks naar vrouwen met borstkanker om hun ziekenhuiskosten te betalen”, schrijven ze op Twitter.