Kanye West viseert Democraten: “We worden gehersenspoeld!”

Kanye West is nooit om een boude uitspraak verlegen, en deze keer heeft hij zijn pijlen op de Democratische partij gericht. Vorige week vrijdag verscheen op Youtube een interview van radiopresentator Big Boy, waarin Kanye zijn jongste album, ‘Jesus Is King’, promoot. Toen het gesprek de politieke toer opging, suggereerde de rapper dat de Democraten zwarte Amerikanen hersenspoelen en hen aanzetten tot abortus.

Toen radiopresentator Big Boy Kanye bevroeg over zijn steun aan president Donald Trump, legde de 42-jarige rapper uit dat het niet verstandig is van zwarte Amerikanen om massaal voor de Democraten te stemmen, zoals bij de presidentsverkiezingen van 2016: “Je bent als groep makkelijk manipuleerbaar als geweten is dat iedereen voor de Democraten zal stemmen. Als je naar een bar vol witte mensen gaat, zul je mensen tegenkomen die een voorkeur hebben voor ofwel de Democraten, ofwel de Republikeinen, ofwel een onafhankelijke politicus.”

“Gij zult niet doden”

Op de vraag of West er had bij stilgestaan dat zijn steun aan Trump ervaren kan worden als het stilzwijgend onderschrijven van racisme, antwoordde hij: “Het meest racistische dat iemand me kan vertellen, is dat ik geacht word om iets te verkiezen op basis van mijn ras.”

“We worden gehersenspoeld, man. Komaan! Ik praat hier als een vrij man. We stemden jarenlang op Democraten terwijl we op voedselbonnen overleefden. Wapens in de jaren 80, de vaders uit huis jagen, onze inspraak almaar beperken, onze kinderen laten aborteren, … Gij zult niet doden.”

Bekijk de bewuste passage in het interview hieronder: