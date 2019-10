Hierdoor begon Cath Luyten te twijfelen over haar relatie met Frank Raes

Presentatrice Cath Luyten heeft een boek geschreven dat geïnspireerd werd door haar scheiding met Frank Raes. Ze wil er mensen mee helpen om zo’n drastische levenswending te verwerken.

Bijna een jaar geleden raakte bekend dat Cath Luyten (42) en Frank Raes (65) een punt achter hun relatie zetten. Ondanks het leeftijdsverschil van 23 jaar waren ze ruim 15 jaar samen, waarvan 14 jaar als een getrouwd koppel.

In paniek

Aanvankelijk gaven de twee niet aan waarom ze uit elkaar gingen, maar onlangs schepte Cath meer duidelijkheid. “Ik weet nog precies wanneer mijn huwelijk in mijn hoofd een probleem is geworden. Dat gebeurde vier jaar geleden, toen Frank en ik in Antwerpen een appartement aan het bezichtigen waren. Het was een ruime, lichtrijke flat, met een prachtig zicht op de Schelde. Echt het soort appartement waar ik al mijn hele leven van droomde. Terwijl ik de woonkamer aan het bekijken was, hoorde ik Frank ineens zeggen: ‘Ja. Hier wil ik oud worden.’ Ik ben toen in paniek geschoten. Ik dacht: ‘Oud worden? Ho maar, daar zijn we nog lang niet aan toe. Ik zit nog maar in de helft van mijn leven. Ik ben nog niet klaar om al naar het einde te hobbelen”, vertelde ze in De Morgen.

Leeftijdsverschil

“Het was de allereerste keer dat het leeftijdsverschil tussen Frank en mij zich zo duidelijk manifesteerde. Het was plots zonneklaar dat we allebei in een totaal verschillende fase van ons leven zaten. En dat het ontzettend moeilijk zou worden om nog dezelfde plannen en dromen te delen. We hebben dat appartement aan de Schelde gekocht, maar ik heb mij er nooit écht gelukkig gevoeld. Frank en ik zijn er stilletjes – en af en toe wat minder stilletjes – uit elkaar gegroeid”, klonk het.

Verwerkingsproces

Met haar boek ‘Silence, please’ wil Cath Luyten andere mensen helpen bij de verwerking van hun scheiding. “Dit boek schrijven heeft mij daarmee geholpen. Zo’n scheiding, dat neem je er niet zomaar even tussendoor, dat komt echt wel binnen. Door met dit boek bezig te zijn, heb ik beseft dat heel veel mensen een breuk moeten verwerken”, zegt ze in Dag Allemaal.

Tweelingen

Intussen heeft Cath Luyten al een tijdje een nieuwe vriend, regisseur Eshref Reybrouck (38). Het klikte meteen, zo gaf hij eerder aan in Humo. “We hebben elkaar gewoon leren kennen aan de koffiemachine bij productiehuis ‘De Mensen’. Ik heb vrij snel gemerkt dat wij onwaarschijnlijk goed met elkaar kunnen babbelen. Over álles. Nul taboes. We zijn ook allebei Tweelingen. Ik vind astrologie absolute nonsens, maar toch houdt het naar mijn gevoel steek dat wij tweeën hetzelfde sterrenbeeld hebben. Over Tweelingen is geweten dat ze altijd álles willen. Daar is iets van aan”, klonk het.