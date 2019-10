Ed Sheeran is de rijkste Britse beroemdheid onder 30 jaar

Ed Sheeran is officieel de rijkste Britse beroemdheid onder de 30 jaar. De 28-jarige popster heeft zijn fortuin tegenover vorig jaar bijna verdubbeld naar 170 miljoen pond, of zo’n 196 miljoen euro. Adele werd 31 jaar in mei en komt dus niet meer in het lijstje van Heat Magazine voor.

Volgens de nieuwe lijst van het Britse entertainmentmagazine Heat Magazine is het leeuwendeel van Sheerans fortuin afkomstig van zijn ‘Divide’-tournee. Tussen maart 2018 en augustus 2019 gaf de singer-songwriter maar liefst 258 concerten voor een totaal van 7 miljoen fans. Die reeks optredens bracht naar schatting 693 miljoen euro op.

Daarnaast hebben royalty’s voor zijn songteksten hem ook een aardige duit opgebracht. Sheerans platen gingen wereldwijd al meer dan 150 miljoen keer over de (fysieke en/of digitale) toonbank, hetgeen van hem één van de best verkopende artiesten van onze tijd maakt. Zijn hits worden grijsgedraaid op de radiostations, en dat legt de Brit uiteraard geen windeieren.

Emma Watson rijkste Britse vrouw onder 30

Na Sheeran volgt Daniel Radcliffe (30) op de lijst met 104 miljoen euro. De acteur heeft het grootste deel van zijn vergaarde fortuin te danken aan zijn hoofdrol in de ‘Harry Potter’-films. Op plaats drie prijkt Harry Styles, met zijn 25 lentes de benjamin in de top tien van rijkste Britse celebs onder 30. Hij heeft een aardig bedrag van 74 miljoen euro bijeengespaard. Styles’ voormalige One Direction bandleden staan overigens ook allemaal in de top tien.

De eerste vrouw treffen we op plaats vier met Emma Watson (29). De actrice heeft 66 miljoen euro op haar bankrekening staan. Staan onder anderen nog in de top 20: zanger Sam Smith (plaats 11 met 39 miljoen euro), rapper Stormzy (plaats 14 met 13,8 miljoen euro), popidool Dua Lipa (plaats 15 met 13,6 miljoen euro) en actrice Sophie Turner of Sansa Stark in ‘Game Of Thrones’ (plaats 17 met 9,8 miljoen euro).