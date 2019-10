Dit zijn de meest sexy steden ter wereld

Er zijn veel criteria waarop je een stad kan beoordelen. Duurzaamheid, populariteit of uiterlijk om er maar enkele te noemen. Maar de reiswebsite Big 7 Travel besloot om het over een andere boeg te gooien. Zij gingen namelijk op zoek naar de meest sexy steden ter wereld en stelden een handig lijstje op.

Het lijkt nogal willekeurig en moeilijk om te beoordelen hoe sexy een stad al dan niet is. Tenzij je je seksueel aangetrokken voelt tot iets als een dorp of een stad kan je het criterium namelijk niet al te letterlijk nemen. Daarom baseerde Big 7 Travel zich op enkele objectievere gegevens. Om de meest sexy steden te vinden, analyseerden ze de seksuele activiteit in de steden, de seksueel getinte online zoekopdrachten en de opties voor vrijgezellen. Op die manier kwamen ze tot een top tien die vooral singles wellicht in het achterhoofd moeten houden voor hun volgende vakantie.

Top tien