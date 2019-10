Dit is nieuw op Netflix vanaf 1 november

Voor zij die nog geen plannen hebben voor de komende weken: Netflix kan je uit de nood helpen. November belooft namelijk enorm druk te worden op het streamplatform. Alleen al voor de eerste dag van de maand heeft Netflix 36 nieuwe films, series en documentaires aangekondigd.

Vooral op het vlak van series zal je tijd te kort hebben om alles te zien. Zo komen er nieuwe seizoenen van ‘Line of Duty’, ‘Good Witch’, ‘She-Ra’, ‘The Toys That Made Us’ en het immens populaire ‘The End of the F***ing World’. Ook komen er gloednieuwe producties aan, zoals het Duitse ‘Wir Sind Die Welle’ en het Franse ‘Ad-Vitam’.

Films

Ook de filmfans komen aan hun trekken. Als absolute blikvanger is er ‘The Irishman’, de langverwacht prent van Martin Scorsese met tal van grote namen als Al Pacino, Joe Pesci en Robert De Niro. Het is één van de duurste films die Netflix ooit heeft gemaakt. Op 27 november zal hij op het platform verschijnen.

Ook de kerstfilms komen in grote getalen aanvliegen, zoals ‘Klaus’ en ‘Let It Snow’.