BIZAR. Vrouw sterft tijdens gender reveal party door explosie

Een ‘gender reveal party’ moet een feestelijke onthulling zijn, maar het kan al eens gronding misgaan. Een Amerikaanse vrouw is dit weekend om het leven gekomen na een explosie op zo’n feestje. Volgens de politie werd de 56-jarige vrouw geraakt door een rondvliegend stuk puin.

De politie meldt dat er tijdens de onthulling waarschijnlijk iets mis is gegaan, waardoor een explosie plaatsvond. Meer details wil de arm der wet niet vrijgeven.

Bosbrand

Het is de eerste keer dat er iemand het leven laat tijdens een gender reveal party, maar in 2017 liep het ook goed fout. Toen ontstond er een grote bosbrand in Arizona, nadat een koppel op een doos in het bos had geschoten. De kleurstof die daarop uit de doos zou komen, zou aangeven of het duo een meisje of jongen verwachtte. Maar in de plaats ging tweehonder vierkante kilometer bosgebied verloren. Het stel moest een boete betalen van 200.000 dollar.