Vierentwintigtal Vietnamese families op zoek naar vermiste kinderen

Zeker 24 Vietnamese families zijn bang dat hun kinderen onder de 39 slachtoffers zijn die aangetroffen werden in een koelcontainer in het Britse graafschap Essex. Dat melden de Vietnamese publieke media. De lokale krant VnExpress meldt dat 24 families op zoek zijn naar hun kinderen. Tien zijn vermist in Ha Tinh en veertien in Nghe An, twee centrale provincies van het land in het zuidoosten van Azië. Eerder werd gemeld dat de slachtoffers Chinezen zouden zijn.

Nghe An is een van de armste regio’s van het land en een draaischijf van mensenhandel. Zaterdag kondigde premier Nguyen Xuan Phuc een onderzoek aan naar mensenhandel.

Ieder jaar zijn honderden Vietnamezen het slachtoffer van mensenhandel naar het Verenigd Koninkrijk, zegt Ecpat, een ngo die zich inzet tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.

bron: Belga