Rechts-populisten van Lega boeken grote winst bij regionale verkiezing in Umbrië

Bij de regionale verkiezingen in de Italiaanse regio Umbrië heeft de kandidate van de rechts-populistische Lega, Donatella Tesei, een grote overwinning geboekt. Het was de eerste grote test voor de Lega, sinds ze deze zomer de regering had doen vallen. Met bijna alle stemmen geteld behaalt Tesei 57,7 procent van de stemmen. Op die manier komt een einde aan 49 jaar links bestuur in Umbrië. Vincenzo Bianconi, die gesteund werd door de centrumlinkse Democratische Partij (PD) en de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S), behaalde slechts 37,5 procent.

Een rechtse overwinning in Umbrië werd verwacht. De verkiezingen kwamen er na een schandaal van vriendjespolitiek waar het centrumlinkse bestuur bij betrokken was. De Italiaanse president Giuseppe Conte zei voor de verkiezing dat het resultaat geen invloed zou hebben op zijn regering, waar zowel de PD als de M5S deel van uitmaken.

Een nederlaag van deze ordegrootte kan zijn pas gevormde regering wel destabiliseren. De M5S gaf al aan niet meer samen met de PD te zullen deelnemen aan de regionale verkiezingen.

