Nog tot donderdag droog

Opklaringen wisselen vandaag af met wolkenvelden. Het blijft droog, bij maxima rond 13 graden in Laag-België en 9 tot 12 graden elders. Ook ’s nachts is het bewolkt en droog. Het kwik daalt naar zowat 0 graden in de Hoge Venen en tot 6 graden aan zee. Dat voorspelt het KMI. Dinsdag worden de opklaringen breder en is het uiteindelijk zonnig. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. In de loop van de avond en nacht blijft het rustig, droog en helder, maar koelt het goed af. In de Ardennen kan het lichtjes vriezen, elders liggen de minima tussen 1 en 3 graden.

Woensdagochtend kan het lichtjes vriezen ten zuiden van Samber en Maas. In het centrum liggen de temperaturen rond het vriespunt. Gedurende de hele dag blijft het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. De temperatuur gaat tot 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag- en Midden-België.

Donderdag zou een storing oostwaarts over ons land trekken. ’s Ochtends zou het in het westen al vrij bewolkt kunnen zijn, terwijl elders, ondanks wat meer hoge wolkenvelden, de opklaringen soms nog breed zouden kunnen zijn. In de namiddag zou het lichtjes kunnen regenen aan de kust. De regen trekt geleidelijk verder en bereikt het centrum op het eind van de dag. Maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het vaak zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. In de nacht naar zaterdag bereikt een actievere regenzone ons land. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 12 of 13 graden in het centrum en westen. Zaterdagochtend verlaat de regenzone ons land. Daarna wisselen opklaringen en bewolking met soms een bui af. Het kwik stijgt naar 15 graden in het centrum.

Zondag zou een nieuwe storing oostwaarts over ons land trekken. In de namiddag zouden er al opklaringen kunnen voorkomen in het westen en centrum van het land. De maxima liggen rond 15 graden in Laag- en Midden-België.

bron: Belga