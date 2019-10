Nieuwe “biertrein” van AB InBev haalt in Antwerpse haven 5.000 vrachtwagens uit verkeer

In de haven van Antwerpen heeft brouwer AB InBev vandaag een nieuwe treinverbinding voor het transport van Stella Artois geopend. Waar het bier vroeger op de vrachtwagen werd geladen, zal het nu op een trein vanuit het magazijn van Katoen Natie op de rechteroever naar de terminal van DP World op de linkeroever worden gebracht. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) mocht de nieuwe treinverbinding mee inhuldigen in het magazijn van Katoen Natie. “Het nu al dichtslibbende wegennet zal het groeiende goederenvervoer niet kunnen opvangen”, zegt hij. “We zullen dus – zoals AB InBev en Katoen Natie hier vandaag doen – nog meer gebruik moeten maken van het spoor en van onze onderbenutte waterwegen om onze goederen op een vlotte, veilige, milieuvriendelijke en bedrijfszekere manier ter plaatse te brengen.”

De treinverbinding van Katoen Natie naar de terminal van DP World aan kaai 1700 haalt per trein 47 containers van de weg. Per jaar zijn dat 5.000 vrachtwagenritten, berekenden de initiatiefnemers. Het is de tweede “biertrein” die AB InBev inzet in de haven van Antwerpen, naast een verbinding met kaai 1742 naar de terminal van MPET. In totaal worden zo 20.000 ritten uitgespaard.

Bron: Belga