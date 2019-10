Londen stuurt bijkomende immigratieofficieren naar Zeebrugge

Na de ontdekking in het Engelse Grays van 39 lijken in een koeltransport, dat vanuit Zeebrugge de Noordzee is overgestoken, stuurt de Britse regering bijkomende immigratieofficieren naar de haven van Purfleet waar het transport is aangekomen en naar de Belgische haven. Dit heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel vandaag volgens Britse media in het parlement gezegd. De bewindsvrouw legde uit dat daaromtrent een akkoord is bereikt met de Belgische autoriteiten. Ook kondigde Patel aan dat haar ministerie zijn gezamenlijke met de politie en de inlichtingendiensten geleide operatie zal accelereren om georganiseerde misdaadbendes die koelwagens en vrachtwagens gebruiken voor het “smokkelen van clandestiene migranten te verstoren en af te schrikken”.

De minister zei dat de “tragische gebeurtenissen” in Essex aantonen dat er “veel meer, veel meer is om te doen”. Ze zei dat de reactie op “georganiseerde criminelen” die zich met illegale migratie inlaten “meedogenloos” zal zijn.

bron: Belga