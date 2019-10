Johnson vraagt EU om nieuw uitstel na 31 januari uit te sluiten

De Britse premier Boris Johnson vraagt de Europese Unie om een nieuw uitstel van de brexit tot na 31 januari uit te sluiten. Dat doet hij in een brief aan Europees president Donald Tusk. De Europese lidstaten stemden vanochtend in met een nieuw flexibel uitstel van de brexit, dit keer tot 31 januari 2020. Ze gingen daarmee in op de vraag van de Britse premier Boris Johnson, die zich daartoe verplicht zag nadat hij zijn brexitakkoord niet op tijd door het Lagerhuis kreeg.

Johnson heeft Europees president Donald Tusk vanavond in een brief bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk akkoord gaat met dat uitstel. Maar “zoals u weet heb ik geen andere keuze (..)”, schrijft hij erbij. Johnson zei eerder al dat hij liever “sterft in een gracht” dan de brexit opnieuw uit te stellen.

In zijn brief maakt Johnson zijn tegenzin expliciet duidelijk. “Deze ongewenste verlenging van het Europees lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk brengt schade toe aan onze democratie en aan de relatie met onze Europese vrienden”, zegt hij. De Britse premier waarschuwt ook voor mogelijke gevolgen in de interne winkel in Brussel. “We zullen de Europese werking uiteraard niet met opzet verstoren, maar ik moet benadrukken dat ik de verantwoordelijkheid heb als eerste minister om de nationale belangen van het VK te beschermen gedurende deze periode, ook in Europese besluitvorming.”

De Britse premier onderneemt vanavond rond 20.00 uur Belgische tijd een nieuwe poging om nieuwe verkiezingen te kunnen organiseren, om zijn Conservatieve partij opnieuw aan een meerderheid in Westminster te helpen, en het brexitakkoord zo gemakkelijk geratificeerd te krijgen. Maar om vervroegde verkiezingen uit te lokken heeft hij een tweederdemeerderheid in het parlement nodig. Dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk.

Als het parlement niet instemt met nieuwe verkiezingen, moet de EU verder brexituitstel uitsluiten, vindt hij. “Ik wil de EU lidstaten aansporen om duidelijk te maken dat verder uitstel na 31 januari niet mogelijk is. Dat geeft ons meer dan genoeg tijd om onze deal te ratificeren. En het zal vermijden dat dit parlement het lidmaatschap keer op keer blijft verlengen.”

“Ik hoop dat we deze moeilijke periode snel achter ons kunnen laten, en dat we snel ons Europees lidmaatschap kunnen beëindigen en de onderhandelingen over een toekomstig vrijhandelsakkoord kunnen beginnen”, besluit Johnson.

Het parlement spreekt zich straks uit over een motie van de regering over vervroegde verkiezingen op 12 december. Dat voorstel haalt het waarschijnlijk niet, maar een plan van de pro-Europese Liberal Democrats en de Scottish National Party SNP zou wél kans maken, omdat er slechts een gewone meerderheid voor nodig is. In dat voorstel vinden de verkiezingen plaats op 9 december en kan Johnson zijn brexitakkoord tot dan niet door het parlement jagen.

