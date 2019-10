Geen verband tussen overlijden Böhmer en agressie enkele dagen voordien

De agressie die oud-voetballer van Sporting Charleroi Bobby Böhmer enkele dagen voor zijn dood heeft ondergaan, ligt niet aan de oorzaak van zijn overlijden in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat bevestigt het parket van Charleroi na een lijkschouwing. De 74-jarige man had aan zijn vrienden gemeld dat hij was aangevallen pal aan zijn flatgebouw in Lodelinsart, waarbij hij slagen incasseerde. Böhmer speelde van 1970 tot 1978 bij de Zebra’s en speelde nadien nog bij stadsgenoot Olympic Charleroi. Afgelopen zaterdag kreeg hij het in zijn wijk aan de stok met twee personen. De man vertelde aan zijn naasten dat hij geslagen werd met een baseballknuppel.

Volgens vrienden van het slachtoffer ging zijn toestand er donderdagochtend snel op achteruit. “Dinsdag belde hij met de vraag om medicijnen te brengen, omdat hij pijn had. Donderdag voelde hij zich niet goed en werd hij naar het ziekenhuis Marie Curie in Lodelinsart gebracht”, zeggen Gil Zorzan en Yves Delprat, beiden al lang bevriend met Böhmer. Hij overleed in het ziekenhuis in de nacht van donderdag op vrijdag.

Volgens familie en vrienden zou hij overleden zijn aan de verwondingen die hij opgelopen had bij de aanval zaterdag. Er is een klacht ingediend bij het parket van Charleroi.

Het parket van Charleroi bevestigde maandagavond nieuws van SudPresse. De lijkschouwing sluit uit dat de agressie aan de oorzaak lag van het overlijden. Mogelijk vraagt de onderzoeksrechter nog andere onderzoeksdaden, om de agressie uit te klaren, aldus het parket van Charleroi.

bron: Belga