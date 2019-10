Waarom je beter geen kauwgom eet op je volgende vlucht

Heb je last van je oren tijdens een vlucht, dan krijg je standaard te horen dat je maar beter snel een kauwgompje neemt. Op die manier ‘ploppen’ je oren als het ware en zit je niet met dat vervelende gevoel. Helaas moeten we je melden dat je de kauwgom volgende keer beter overslaat, want die heeft niet bepaald een goede invloed op je lichaam.

Uiteraard is kauwgom een effectieve manier om komaf te maken met de druk die je ervaart op je oren. Maar meer algemeen gezien vaart je lichaam er geen wel bij. Dat is althans wat dokter Ben MacFarlane wist te vertellen aan Daily Mail.

Windjes

Volgens de dokter zorgt kauwgom er in de eerste plaats voor dat je meer zuurstof binnenkrijgt. Klinkt niet negatief, maar dat is het wel. Net zoals het drinken van bruiswater of frisdrank zorgt kauwgom er namelijk voor dat je windjes en boeren moet laten. Niet leuk voor jou, maar ook niet voor je reisgenoten. Doordat je maag opzwelt, is de kans bovendien groot dat je je misselijk voelt en daardoor worden de symptomen van een jetlag alleen maar erger. MacFarlane raadt dan ook aan dat je de druk in je oren bestrijdt door te doen alsof je geeuwt. Op die manier ‘ploppen’ je oren ook, maar zit je achteraf niet opgezadeld met die zeer vervelende winderigheid.