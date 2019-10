Spotify lokt opnieuw meer betalende klanten

Muziekstreamingdienst Spotify telde op het einde van het derde kwartaal 248 miljoen gebruikers. Van hen kiezen er 113 miljoen voor het betalende premium-abonnement, of 31% meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de financiële resultaten die het van oorsprong Zweedse bedrijf openbaar heeft gemaakt.

Netto boekte muziekdienst Spotify, dat sinds april vorig jaar beursgenoteerd is, 241 miljoen euro winst in het voorbije kwartaal, tegen 43 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bedroeg 1,7 miljard euro, tegen 1,3 miljard euro een jaar geleden.

270 miljoen gebruikers

Spotify zegt dat het twee keer zoveel abonnees toevoegt per maand als grote rivaal Apple. In zijn vooruitzichten voor het komende kwartaal schat Spotify dat het tegen het einde van het jaar 255 tot 270 miljoen gebruikers zal tellen. De streamingdienst heeft momenteel klanten in 79 landen.

Exponentiële groei

Opvallend is nog dat Spotify “exponentiële groei” ziet in het aantal uren gestreamde podcasts. Op kwartaalbasis gaat het om een groei met 39%. Volgens eerste indicaties zouden podcast-luisteraars bovendien sneller overschakelen naar een betalende formule, luidt het.

Apple

In maart diende Spotify nog een klacht in bij de Europese Commissie tegen concurrent Apple. Volgens Spotify heeft Apple in zijn App Store regels ingevoerd die de vrije keuze van de consument beperken. Op apps die concurreren met Apple Music houdt de Amerikaanse technologiegigant immers 30% heffing in voor abonnementen die via de App Store zijn afgesloten en Apple zou de ontwikkeling van Spotify apps én om Siri-ondersteuning te gebruiken afremmen.