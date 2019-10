Netflix voegt leuke functie toe om minder tijd te verliezen

Streamingdienst Netflix heeft een nieuwe functie gelanceerd op Android-toestellen. Vanaf nu kunnen (sommige) Android-gebruikers hun favoriete series vertraagd of versneld bekijken.

Time is money, en daar speelt Netflix maar al te graag op in. De Amerikaanse streamingdienst biedt (sommige) Android-gebruikers voortaan de mogelijkheid om series en films trager of sneller af te spelen. Die functie wordt al langer succesvol gebruikt bij podcasts.

Vier snelheden

De nieuwe functie bevat vier snelheden: 1,25 keer sneller, 1,5 keer sneller, 0,5 keer langzamer en 0,75 keer langzamer. Bij een film van een uur met afspeelsnelheid 1,5 keer sneller, spaar je dus een kwartier uit. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze fans te helpen bij het genieten van de content waar ze van houden. We testen nu dus afspeelsnelheidopties op mobiele apparaten. Onze tests variëren doorgaans in lengte en in welke landen ze worden uitgevoerd. Daarna kunnen de geteste functies al dan niet permanente functies worden in onze service”, aldus Netflix.

De afspeelsnelheid kan je linksonder in het scherm aanpassen. Als je daar op ‘snelheid’ klikt, kan je de gewenste snelheid aanklikken.