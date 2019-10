Er bestaat een Central Perk in België

Central Perk is voor veel millennials een waar begrip. Jarenlang konden kijkers zien hoe de zes vrienden uit ‘Friends’ elke vrije minuut van hun leven in het fictieve café in New York spendeerden. Door de jaren heen openden er heel wat kopieën van de koffiebar, maar nu kan je dus ook in België naar Central Perk.

Waarom we zo lang moesten wachten op een eigen versie van het café, weten we ook niet. Met zoveel koffie verslaafde millennials kan het concept niet anders dan een succes worden. En nu heeft iemand dat eindelijk begrepen.

Broodjes

Wil je genieten van een kopje koffie of een andere lekkernij in ‘Friends’-thema, dan moet je je naar Friendzone in Eigenbrakel reppen. In de broodjeszaak annex koffiebar kan je neerploffen in een zetel die verdacht veel weg heeft van die waarin Monica Geller en Chandler Bing standaard zaten te praten. Ook de namen van de broodjes verwijzen naar de verschillende personages. Zo bevat de Joey tomaten, pesto, mozzarella en ham. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je bij Friendzone tussen 12 en 13 uur genieten van de enige echte ‘Friends’-playlist. Ideaal voor een herfstuitstapje!