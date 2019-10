Dit is het effect van de wintertijd op je lichaam

Afgelopen weekend mochten we op zondagochtend een uurtje langer in bed blijven liggen. ’s Nachts trad namelijk de wintertijd in, waardoor de klok een uur werd teruggedraaid. Leuk dat extra uurtje slaap, maar de wintertijd heeft meer impact op je lichaam dan je wellicht zou denken.

Dat de klok een uur werd teruggedraaid, is ’s ochtends wel zo leuk. Het is nu namelijk een uur vroeger licht, wat het makkelijker maakt om uit je bed te komen. Maar helaas heeft de wintertijd ook minder leuke gevolgen.

Melatonine

Het hormoon dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt, heet melatonine. Afhankelijk van factoren zoals het licht produceert je lichaam meer of minder slaaphormoon zodat jij rustig in slaap kan vallen. Doordat het plots een uur vroeger donker wordt ’s avonds, is het dus mogelijk dat je ook sneller vermoeid zal zijn. Bovendien heb je niet meer de tijd om na het werk nog even wat zon mee te pikken, waardoor een tekort aan vitamine D dreigt. Ook dat zorgt ervoor dat je minder energie hebt en kan zelfs zorgen voor een najaarsdip.

Honger

Niet alleen je slaappatroon, maar ook je eetritme geraakt in de war door de uurwisseling. Voor je lichaam is het namelijk moeilijk te begrijpen waarom je plots pas een uur later aan tafel mag. Het zou daardoor zomaar kunnen gebeuren dat je ’s ochtends wakker wordt door de honger of dat je nog op je werk zit wanneer je maag begint te snakken naar avondeten. Even op de tanden bijten en doorzetten volstaat normaal gezien om dit probleem op te lossen. Wordt de nood echt te hoog, dan kan je nog altijd een stuk fruit naar binnen spelen om je honger te overbruggen.