Bucketlist: 150 groene dingen die je gedaan moet hebben voor je sterft

Wie nog nooit gehoord heeft van een bucketlist, heeft de voorbije jaren onder een steen geleefd. Een bucketlist is een lijstje met dingen die je nog wilt verwezenlijken voor je kaars uitgaat, en hij is hipper dan ooit. Waar droom jij van? Bungeespringen, met een helikopter vliegen of een toespraak geven voor 1.000 mensen? Als het je zelf ontbreekt aan inspiratie, zijn er talloze verlanglijstjes die je kan waarmaken. Je hebt er bijvoorbeeld voor globetrotters, kersverse ouders of koppels. Aan dat rijtje mag je nu de ‘groene’ bucketlist toevoegen, met 150 dingen die je kan doen om de planeet te redden.

De klimaatspijbelaars protesteren lustig voort, plastic verwijnt langzaam maar zeker uit de supermarkt en binnenkort neem je de nachttrein naar Wenen in plaats van het vliegtuig. Wil je zelf ook je steentje bijdragen aan een groene planeet, maar weet je niet waar te beginnen? Dan kan ‘Het Bucketlistboek voor een groene wereld’ je helpen.

Dit boek lijst 150 kleine of grote activiteiten op om je impact op het milieu te verkleinen. Sommige zijn zo voor de hand liggend, maar je hebt er misschien nog nooit aan gedacht. Zo stelt het boek voor om een regenton in je tuin of op je terras te plaatsen, en dat regenwater te gebruiken om je planten water te geven. Simpel toch?

Kunstwerk met afval

Andere groene ingrepen zijn wel voor gevorderden. Pak je kerstcadeaus voortaan in met een knoopdoek in plaats van met papier, maak een kunstwerk met je afvalberg of plaats een ruilkast op kantoor. Je zal zien, eens je bent vertrokken vind je zelf genoeg groene inspiratie.

Telkens je een opdracht tot een goed einde hebt gebracht, mag je die afvinken en een herinnering erbij kleven. Heb je bijvoorbeeld biologische wijn gedronken (én de fles achteraf naar de glasbak gebracht), plak je het etiket in je boek. Zo krijg je een dagboek vol leuke herinneringen aan je groene avonturen!

Veel succes!

Elise De Rijck, Het bucketlistboek voor een groene wereld, Lannoo, 128 p., 12,99 euro

Janne Vandevelde