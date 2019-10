Als je écht geen zin hebt in de nieuwe werkweek: zo bestrijd je de ‘zondagblues’

Stress, nervositeit, een wisselend humeur of prikkelbaarheid terwijl de uren verglijden op zondag: het vooruitzicht op een nieuwe werkweek zorgt bij velen voor mentale onrust. Deze tips kunnen helpen om je gedachten te verzetten en die zondag in alle rust door te komen.

Een studie van matrassenrecensent The Sleep Judge wees uit dat liefst 81% van de meer dan 1000 respondenten onrustiger werd naarmate hun zondag verstreek. Psychologen hebben er een naam voor: “anticiperende angst”. Bijna twee derde gaf aan dat ze een woelige zondagnacht beleven, hetgeen ze wijten aan jobgerelateerde angst.

En nee, het overkomt heus niet alleen mensen die ongelukkig zijn met hun job, ook mensen die aangeven dat ze dol zijn op hun werk hebben er last van. Zij krijgen stress van de hoge verwachtingen en de werklast. Volgende tips helpen je om weer van je zondagen te genieten:

1. Sporten

Sporten heeft vele voordelen. Je in het zweet werken vermindert bijvoorbeeld de kans op stress en depressies, bevordert het humeur en doet je beter slapen.

2. Trek eropuit in de natuur

De natuur is een gratis en heilzame methode om kopzorgen te doen verdampen. Een studie van de universiteit van Michigan stelde vast dat drie keer per week een eenvoudige wandeling van 10 minuten in een stadspark maken al voldoende kan zijn om het niveau van het stresshormoon cortisol aanzienlijk te doen dalen.

3. Vermijd alcohol

Levensgenieters lusten wel een glaasje, maar vandaag zijn er voldoende alternatieven op de markt om het alcoholgebruik mee te vervangen. Alcohol rommelt namelijk met je normale slaappatroon en heeft een negatieve invloed op je slaapkwaliteit. Wie met alcohol in het bloed onder de lakens kruipt, zal minder uitgerust opstaan de volgende ochtend.

4. Vermijd je werkmail

Workoholics zullen er wellicht van huiveren, maar tracht om die smartphone en werkmail onaangeroerd te laten op een luie zondagmiddag. Voortdurend in verbinding staan met je werk en collega’s is nefast voor je mentale gezondheid: het bezorgt je stress, zodat je niet ten volle kan genieten van je vrije tijd. Nog beter is om alle technologie uit de slaapkamer te bannen, zodat de kamer echt een oase van rust wordt zonder afleiding. Laad je telefoon buiten de slaapkamer op, zodat je niet gestoord wordt door allerhande meldingen.

5. Zet je werktaken op papier

Piekeren over je to do-lijst op maandagochtend is ook een populaire activiteit op zondagavond. Bewust of onbewust: veel werknemers beginnen op zondagavond al in hun hoofd na te gaan welke taken ze de komende week zeker moeten uitvoeren. Dat zorgt dan weer voor een onrustige nacht, en in het slechtste geval een slapeloze nacht. Experts in stress management bevelen een heilzame techniek aan: schrijf al je kopzorgen neer, zodat je ze op een rijtje hebt. Zo heb je een overzichtelijke lijst van al je uit te voeren taken, en kan je met een gerust hart je bed induiken.