Woordvoerder van IS gedood bij nieuwe aanval, zegt Koerdische militie

Aboe Hassan al-Mouhaji, de woordvoerder van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), is zondag gedood bij een nieuwe actie in het noorden van Syrië. Dat zegt de Koerdische leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Hij werd volgens SDF onder vuur genomen bij een Amerikaans-Koerdische actie in het dorp Ain al-Bayda, vlak bij de stad Jarablus, in het noorden van de provincie Aleppo. SDF-leider Masloem Abdi omschrijft de jihadistische woordvoerder als “de rechterhand” van de gedode IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi.

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) maakt melding van een gezamenlijke operatie tegen de IS-woordvoerder, zonder evenwel diens overlijden te bevestigen. Het SOHR zegt wel dat vijf IS-leden gedood werden toen ze probeerden te vluchten.

Bron: Belga