VITA Ninove is verrassende winnaar bij de vrouwen

VITA Ninove is vandaag aan het Donkmeer in Berlare de verrassende winnaar geworden van de CrossCup Relays bij de vrouwen, de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen. Topfavoriet en titelverdediger Brabant Wallon moest het met de tweede plaats stellen. De CrossCup Relays worden in ploegen van drie afgewerkt, startloopster Vanessa Scaunet van Brabant Wallon bracht de titelverdediger en favoriet meteen aan de leiding. Tweede loopster Imana Truyers bleek echter verre van in topvorm en viel zwaar terug. Ondertussen was VITA opgeschoven, en dat kon na Sara Segers en Karin Nieuwenhuijsen nog slotloopster Hanne Verbruggen in de strijd werpen. De nummer drie van het BK veldlopen dit jaar stoof ervandoor en zou nooit meer worden bijgebeend. Verbruggen was vooralsnog vooral bekend van een incident op het BK op de piste afgelopen zomer. Daar ging ze haar tegenstanders na de wedstrijd ziedend te lijf, sloeg wild om zich heen en stak ostentatief haar middelvingers op.

Slotloopster Stephanie Barnes van Brabant Wallon bracht de favorieten naar de tweede plaats, Belgisch kampioene veldlopen Hanna Vandenbussche liep nog een inhaalrace en bezorgde haar club AV Roeselare in extremis nog een podiumplaats. Louise Carton moest in laatste instantie forfait geven met een voetblessure. De tweede manche van de CrossCup, de eerste individuele, volgt op 10 november aan het Zilvermeer in Mol.

bron: Belga